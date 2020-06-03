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Ростуризм назвал сроки начала работы пляжей Юга России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель, заявила в среду, 3 июня, начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова на онлайн-выставке «Знай Наше», трансляция велась на YouTube-канале.

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По ее словам, пляжи в России будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельном регионе. Так, в Краснодарском крае на данный момент открыты лечебные пляжи, находящиеся на территории санаториев. Общественные пляжи и пляжи на территории гостиниц откроются в соответствии с решением губернаторов.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — уточнила представитель Ростуризма.

По ее словам, Роспотребнадзор разрабатывает дополнительные требования к пляжам. Контроль за их соблюдением останется на органах правопорядка.

Лысенкова отметила, что пользование неорганизованными пляжами «фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными».

«Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — сказала она.

29 мая глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи большинства курортов России могут открыться с 1 июля. По его мнению, наибольшей популярностью в этом году среди туристов будут пользоваться такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Он также призвал россиян рассмотреть и такие направления, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Он назвал невыполнимым требование по контролю социальной дистанции на пляжах, а также попросил отменить норму об обязательном тестировании на коронавирус всех сотрудников предприятий этой сферы и туристов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 3 июня, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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