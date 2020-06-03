В России за сутки выявлено 8536 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 38,5% из них не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1842 человека. В Подмосковье зарегистрировано 736 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 380.

178 человек скончались за сутки, полностью выздоровели 8972 человека.

За время эпидемии в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

Ранее 1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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