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Добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию вакцины от COVID-19

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Фото: TASS/EPA/Diego Azubel
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Первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Часть добровольцев уже прибыли в специальное учреждение для прохождения медобследования перед экспериментом.

Испытуемых искали среди военных, служащих по контракту, отмечают в военном ведомстве. На данном этапе для участия в эксперименте отобраны 50 человек, среди них — пять женщин, а также десять медработников, в том числе врачей.

Ранее вакцина была испытана на токсичность, безопасность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. После введения вакцины у них развивался полноценный иммунитет к вирусу, отметил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Именно в этом институте будут проходить испытания. Они, по информации Минобороны, завершатся в июле.

На базе 48-го ЦНИИ МО РФ ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

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