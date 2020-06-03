Прямой эфир

Мост за 8 млрд рублей построят в Волгодонске

0
Фото: официальный портал Правительства Ростовской области/donland.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгодонске Ростовской области продолжается строительство моста. Речь идет о переходе через Сухо-Соленовскую балку. Проект оценивается в 8,3 млрд рублей.

Как пишет RostovGazeta, первый этап переноса коммуникаций завершен. Рабочие привезли щебень, гравий, песок. Бригады делают бетон в две смены. Подрядчик завозит конструкции и балки для временного моста. В ближайшее время специалисты установят восемь опор на эстакаде.

Предполагается, что новый мост уменьшит нагрузку на городскую улично-дорожную сеть. Удастся обеспечить пропуск возросших в последние годы грузопассажирских потоков и решить проблему надежного транспортного сообщения, заявил замглавы Ростовской области Виктор Вовк.

Работы должны завершиться в 2023 году. Общая длина моста с учетом эстакад составит 3,8 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возбуждено дело по факту обрушения моста в Мурманской области
На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020