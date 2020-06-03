Мост за 8 млрд рублей построят в Волгодонске

В Волгодонске Ростовской области продолжается строительство моста. Речь идет о переходе через Сухо-Соленовскую балку. Проект оценивается в 8,3 млрд рублей.

Как пишет RostovGazeta, первый этап переноса коммуникаций завершен. Рабочие привезли щебень, гравий, песок. Бригады делают бетон в две смены. Подрядчик завозит конструкции и балки для временного моста. В ближайшее время специалисты установят восемь опор на эстакаде.

Предполагается, что новый мост уменьшит нагрузку на городскую улично-дорожную сеть. Удастся обеспечить пропуск возросших в последние годы грузопассажирских потоков и решить проблему надежного транспортного сообщения, заявил замглавы Ростовской области Виктор Вовк.

Работы должны завершиться в 2023 году. Общая длина моста с учетом эстакад составит 3,8 км.