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МИД Украины раскритиковал инициативу Трампа пригласить Россию на саммит G7

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7. По заявлению пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко, появление РФ на саммите даже в качестве гостя будет способствовать ослаблению санкций. Об этом в среду, 3 июня, сообщает «РИА Новости».

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Планы Трампа, отметила Зеленко, «упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики».

Во вторник, 2 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры по приглашению России на саммит G7.

1 июня пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого последний рассказал о своей идее пригласить на G7 глав России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

Накануне этого американский президент принял решение перенести саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь. Таким образом, встреча состоится в начале осени в резиденции Трампа Кэмп-Дэвид.

Также Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

В международный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание саммита состоялось в 1957 году без участия Канады, так как изначально участников клуба было шесть.

Превращение «шестерки» в «семерку» произошло в 1976 году. В 2002 году в состав клуба вошла и Россия, создав из него G8. Однако страна прекратила свое участие в саммите после возвращения в свой состав Крыма в 2014 году.

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