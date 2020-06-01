Прямой эфир

В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не обладает достаточной информацией об идее президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Россию, чтобы на нее как-то реагировать. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Больная семерка: лидеры G7 попытались реанимировать формат
Встреча впервые завершается без итогового коммюнике

«Мы пока не знаем детали этого предложения. Мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку». Здесь больше вопросов: в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — сказал он.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин является «сторонником диалога во всех проявлениях», и добавил, что существуют «комфортные для всех участников и эффективные» действенные механизмы международного диалога. Например, саммит «Большой двадцатки», на которой «лидирующие экономики мира» могут обсуждать актуальные вопросы.

Американский лидер принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию, сообщалось 30 мая.

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

G7 («Большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году после присоединения Крыма. С тех пор государства – участники объединения проводят саммиты в формате «Большой семерки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог объяснил желание Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию в G7

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020