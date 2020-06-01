В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7

Москва не обладает достаточной информацией об идее президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Россию, чтобы на нее как-то реагировать. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем детали этого предложения. Мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку». Здесь больше вопросов: в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — сказал он.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин является «сторонником диалога во всех проявлениях», и добавил, что существуют «комфортные для всех участников и эффективные» действенные механизмы международного диалога. Например, саммит «Большой двадцатки», на которой «лидирующие экономики мира» могут обсуждать актуальные вопросы.

Американский лидер принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию, сообщалось 30 мая.

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

G7 («Большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году после присоединения Крыма. С тех пор государства – участники объединения проводят саммиты в формате «Большой семерки».