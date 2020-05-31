Политолог объяснил желание Трампа пригласить Россию на саммит G7

Желание пригласить Россию на саммит G7 говорит об интересе президента США Дональда Трампа к тому, чтобы наладить отношения с Москвой и расширить возможности «большой семерки». Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в интервью «5 каналу» 31 мая.

«Он (Трамп. — Ред.), в частности, ведь говорил о своем желании наладить отношения с Россией, чего никак не получалось у него <...> И характерно, что он хочет пригласить другие страны. Он сказал об ограниченности формата, в котором работает «семерка», — отметил Светов.

По словам политолога, к концу президентского срока Трамп приобрел большую свободу действий. И перед следующими выборами, которые состоятся в ноябре, ему необходимо выполнять обещания, данные им в ходе прошлой президентской гонки.

Светов также напомнил, что Трамп пригласил на встречу Австралию, Индию и Южную Корею — страны, которые имеют значительное влияние на развитие событий в своих регионах. В то же время президент США не пригласил Китай, с которым, по мнению политолога, «фактически развязывает войну».

«Мы спокойно отнеслись к тому, что перестали быть членом «восьмерки», мы активно работаем в составе совета 20 стран, но мы никогда не отказываемся ни от каких диалогов. И приглашение России на эту встречу, если она состоится, дает возможность высказать свою точку зрения и выслушать позиции других сторон в прямом диалоге», — заключил Юрий Светов.

Американский лидер принял решение перенести саммит «большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию, сообщалось 30 мая.

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

G7 («большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году после присоединения Крыма. С тех пор государства — участники объединения проводят саммиты в формате «большой семерки».