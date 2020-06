Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Об этом 30 мая сообщили журналисты из пула Белого дома.

President Trump announces he’s postponing G7 until at least September and wants to invite Russia, Australia, India, South Korea, turning it into G11. “I’m postponing it because I don’t feel as a G7 it probably represents what’s going on in the world. It’s a very outdated group.”