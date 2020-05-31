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Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

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Фото: TASS/PA Images
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Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Об этом 30 мая сообщили журналисты из пула Белого дома.

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония) не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

Предполагается, что расширение формата необходимо для обсуждения Китая.

20 мая Трамп сообщил, что планирует провести очный саммит G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. По данным СМИ, от участия планировала отказаться канцлер Германии Ангела Меркель из-за разногласий с американским лидером по Китаю, НАТО и «Северному потоку — 2».

«Большая семерка» — неформальный международный форум, который до 2014 года проходил в формате «восьмерки». Однако из-за воссоединения с Крымом российская сторона прекратила свое участие.

Москва неоднократно указывала, что такой формат утратил актуальность, и его участники не принимают никаких важных решений. В январе глава МИДа Сергей Лавров отметил, что все важные вопросы решаются в формате G20.

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