Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Об этом 30 мая сообщили журналисты из пула Белого дома.

President Trump announces he’s postponing G7 until at least September and wants to invite Russia, Australia, India, South Korea, turning it into G11. “I’m postponing it because I don’t feel as a G7 it probably represents what’s going on in the world. It’s a very outdated group.” — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) May 31, 2020

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония) не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

Предполагается, что расширение формата необходимо для обсуждения Китая.

20 мая Трамп сообщил, что планирует провести очный саммит G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. По данным СМИ, от участия планировала отказаться канцлер Германии Ангела Меркель из-за разногласий с американским лидером по Китаю, НАТО и «Северному потоку — 2».

«Большая семерка» — неформальный международный форум, который до 2014 года проходил в формате «восьмерки». Однако из-за воссоединения с Крымом российская сторона прекратила свое участие.

Москва неоднократно указывала, что такой формат утратил актуальность, и его участники не принимают никаких важных решений. В январе глава МИДа Сергей Лавров отметил, что все важные вопросы решаются в формате G20.