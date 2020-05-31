В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию в G7

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал желание президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7.

«Трамп не чувствует, что «G7 правильно представляет происходящее в мире». Он чертовски прав, как выражаются в США», — написал сенатор в своем Twitter в воскресенье, 31 мая.

По словам Пушкова, G7 устарела и является «клубом друзей США». Кроме этого, он отметил, что исключение России из организации было ошибкой.

Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию, сообщалось 30 мая.

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

G7 («большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, Россия) в 2014 году после присоединения Крыма. С тех пор государства — участники объединения проводят саммиты в формате «большой семерки».