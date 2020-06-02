В МИД России согласились со словами Трампа об устаревшем формате G7

В МИД России согласны с мнением президента США Дональда Трампа, заявившего, что формат саммита «большой семерки» (G7) в нынешнем его виде уже устарел. Подобное заявление во вторник, 2 июня, сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Для начала отмечу, что мы отфиксировали высказывание президента США о том, что он считает «семерку» в ее нынешнем виде «очень устаревшей группой стран», «не отражающей должным образом происходящее в мире». С таким подходом согласны», — цитирует ее «РИА Новости».

Дипломат подчеркнула, что решение глобальных вопросов политики и экономики в рамках «эксклюзивных клубов», состоящих из представителей правительства западных стран, невозможно. Именно поэтому, по словам Захаровой, Москва считает, что идея Трампа провести расширенное заседание G7 «идет в верном направлении».

Однако она уточнила, что для решения проблем мирового значения в саммите должен принимать участие и Китай.

«<…> Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», — пояснила Захарова.

Поэтому наиболее эффективным, на ее взгляд, является формат саммита G20, где принимают участие все центры политического влияния и экономического роста в мире, а не только их часть.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры по приглашению России на саммит G7.

1 июня пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого последний рассказал о своей идее пригласить на G7 глав России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

Накануне этого американский президент принял решение перенести саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь. Таким образом, встреча состоится в начале осени в резиденции Трампа Кэмп-Дэвид.

Также Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

В международный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание саммита состоялось в 1957 году без участия Канады, так как изначально участников клуба было шесть.

Превращение «шестерки» в «семерку» произошло в 1976 году. В 2002 году в состав клуба вошла и Россия, создав из него G8. Однако страна прекратила свое участие в саммите после возвращения в свой состав Крыма в 2014 году.