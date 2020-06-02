Австралийский премьер принял приглашение Трампа на саммит G7

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе телефонного разговора принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7. Об этом во вторник, 2 июня, пишет The Seymour Telegraph.

«Участие в G7 второй год подряд даст Австралии еще одну возможность продвигать наши интересы в мировой экономике, которая сейчас переживает нестабильные времена», — рассказали в офисе премьера.

Издание напомнило, что в прошлом году Австралия тоже принимала участие в саммите «большой семерки» по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее, 1 июня, пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским лидером. Трамп сообщил Путину о своей идее пригласить на G7 лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи. Встреча состоится в сентябре в резиденции американского президента Кэмп-Дэвид.

G7 («большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году. С тех пор государства — участники объединения проводят саммиты в формате «большой семерки».