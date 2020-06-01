Трюдо отреагировал на идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит «Большой семерки» (G7).

«Россия была исключена из G7... и продолжающиеся с ее стороны неуважение и нарушение международных правил и норм — причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7», — сказал Трюдо на пресс-конференции, которую транслировал канадский телеканал CBC News.

Ранее, 1 июня, пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским лидером. Трамп сообщил Путину о своей идее пригласить на G7 лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

G7 («Большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году. С тех пор государства — участники объединения проводят саммиты в формате «Большой семерки».