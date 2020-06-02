Песков анонсировал переговоры по приглашению России на саммит G7

Все модальности и нюансы, связанные с приглашением от президента США Дональда Трампа на саммит G7, будут обсуждаться по дипломатическим каналам. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно были озвучены, мы знаем, президентом Трампом такие планы, вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам. И наши дипломаты будут дальше общаться, чтобы от американских партнеров получить дополнительную информацию», — заявил представитель Кремля.

Ранее, 1 июня, пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским лидером. Трамп сообщил Путину о своей идее пригласить на G7 лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи. Встреча состоится в сентябре в резиденции американского президента Кэмп-Дэвид.

G7 («Большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году. С тех пор государства – участники объединения проводят саммиты в формате «Большой семерки».