Опять «семерка»: нужен ли России саммит G7
В ближайшее время дипломаты начнут обсуждать участие России в саммите G7 — Москве и Вашингтону (председатель «семерки» в этом году) предстоит прояснить статус встречи и ее цель. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, пока у подключения РФ к «группе семи» в качестве наблюдателя больше минусов, чем плюсов, и если накануне сентябрьского саммита информации будет столько же, сколько и сейчас, участие в нем для Москвы будет бессмысленным. Что касается темы встречи, то ее повестка пока не опубликована. Однако уже понятно, что главным вопросом станет КНР, а точнее попытка Штатов убедить страны G7 сформировать антикитайский фронт.
Вопросы статуса
Москве следует обсуждать встречу в формате «большой семерки» по дипломатическим каналам, но, чтобы определить позицию по работе с G7, необходимо прояснить все детали. В противном случае, если накануне саммита всё будет выглядеть так же, как и сейчас, участие в нем России не имеет смысла, считают в Совете Федерации.
— Москве не пристало сразу хлопать дверьми, она, как известно, приветствует общение в виде диалога, — сказал «Известиям» Константин Косачев. — Но пока у этой ситуации 90% минусов при каких-то 10% неочевидных плюсов.
О том, что США, будучи председателем G7 в этом году, планируют пригласить на саммит Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, американский лидер Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину 1 июня по телефону. Однако ясности о том, какого уровня делегации ждет Вашингтон и что намерен с ними обсудить, пока нет. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для реакции на подобные приглашения «нужно получить больше информации», а Москва даже не знает, было ли предложение официальным. Теперь все вопросы предстоит прояснить дипломатам двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита «группы двадцати» в Осаке. 28 июня 2019 года
На данный момент из четырех потенциально приглашенных государств однозначно положительно отозвались два: о желании участвовать в саммите заявили лидеры Южной Кореи и Австралии — президент Мун Чжэ Ин и премьер-министр Скотт Моррисон соответственно. Также появилась информация о том, что к расширенному формату присоединится Бразилия — о том, что этот вопрос обсуждают с американской стороной, президент страны Жаир Болсонару сообщил в своем Instagram.
Подключение России к G7 обсуждалось в 2019 году накануне саммита во Франции. Тогда эту тему поднял Дональд Трамп, а вслед за ним подхватил президент Пятой республики Эммануэль Макрон — лидеры сошлись в том, что Россию надо пригласить на встречу лидеров в 2020 году. При этом было непонятно, идет ли речь о возобновлении формата G8 или о выборочном подключении Москвы в виде G7+1, с которого в 1996 году началось постепенное внедрение России в формат.
У некоторых членов «семерки» нынешняя идея Трампа вызвала отторжение. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия будет «и дальше находиться за пределами G7», которая, по его словам, «всегда была площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями». Резко против расширения формата за счет РФ высказались и в Лондоне — по словам представителя британского премьера, «Россия не должна быть возвращена в группу, пока она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую активность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности союзников».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время пресс-конференции
В Евросоюзе отмечают, что рассылка гостевых приглашений — прерогатива страны-председателя, которая отражает ее приоритеты. Однако изменение членства или формата на постоянной основе в компетенции председателя не входит. Участие России в G8 было приостановлено до тех пор, пока Москва не сменит курс и обстановка не позволит «восьмерке» снова вести содержательное обсуждение. В настоящее время это не так, заявили «Известиям» в Еврокомиссии.
— Предложение Трампа не о том, чтобы вернуть Россию в формат. Оно о том, чтобы пригласить дополнительных участников на второстепенных, наблюдательных ролях. «Семерка» будет принимать решения, а все остальные будут этот процесс как-то сертифицировать, — отметил Константин Косачев. — Мне это представляется крайне сомнительной перспективой, которая России вряд ли нужна безотносительно того, кто еще приглашен в формате G7+.
По мнению главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, главный вопрос сейчас в том, насколько реально участие Москвы, пусть даже и в наблюдательном статусе, если среди стран G7 по этому вопросу не будет консенсуса.
— Приглашенных на саммите много, это обычная практика. Например, на саммит G8 в Санкт-Петербурге Владимир Путин приглашал страны БРИКС, в прошлом году Эммануэль Макрон позвал ряд африканских государств, — пояснил «Известиям» эксперт. — Но даже в этом статусе Россию некоторые члены «семерки» видеть не хотят. По их мнению, даже такой шаг уже будет большой уступкой Москве.
Против кого дружить
Четкой повестки грядущего саммита пока нет, однако уже понятно, что в условиях холодной войны между США и Китаем приоритетом Вашингтона станут именно отношения с КНР. Как сообщила журналистам директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, встреча «семерки» — это возможность собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».
Отсюда вопрос: зачем Москве при ее тесных отношениях с КНР (их обе стороны определяют как «всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие») участвовать в саммите, направленном против Пекина?
Президент Бразилии Жаир Болсонару
— Попытки вовлечь ее в борьбу с Китаем обречены на провал. Непонятно, что Москва в этом случае приобретет, — говорит Андрей Кортунов. — Не в российских интересах раздражать Пекин в условиях обострения его отношений с Вашингтоном. К тому же со стороны западных стран нет никаких серьезных практических предложений, которые бы заставили Москву задуматься: никто не предлагает, например, отменить санкции, признать присоединение Крыма или обеспечить крупные инвестиции в российскую экономику. Никто этого сделать не хочет или не может.
Поэтому привлечь РФ в антикитайский фронт — безнадежное занятие. И вполне возможно, что предложение Трампа, так взбудоражившее СМИ, ни к чему не приведет, подытожил эксперт.
Вместе с тем пока под вопросом само проведение саммита. Изначально он должен был пройти в США в конце июня, однако из-за пандемии его решили перенести на сентябрь (или на более поздний срок), чтобы лидеры смогли встретиться лично. Четкого ответа главы G7 пока не дали. Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул, что для очного саммита «необходимо присутствие всех» — поэтому французская делегация будет готова приехать, если свое участие подтвердят остальные страны.
По словам представителя президента, важный фактор — присутствие канцлера ФРГ Ангелы Меркель, с которым пока ничего не понятно. Как заявили «Известиям» в пресс-службе германского правительства, «Берлин ждет от США дальнейшей информации» о саммите.