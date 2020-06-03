Опять «семерка»: нужен ли России саммит G7

В ближайшее время дипломаты начнут обсуждать участие России в саммите G7 — Москве и Вашингтону (председатель «семерки» в этом году) предстоит прояснить статус встречи и ее цель. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, пока у подключения РФ к «группе семи» в качестве наблюдателя больше минусов, чем плюсов , и если накануне сентябрьского саммита информации будет столько же, сколько и сейчас, участие в нем для Москвы будет бессмысленным. Что касается темы встречи, то ее повестка пока не опубликована. Однако уже понятно, что главным вопросом станет КНР, а точнее попытка Штатов убедить страны G7 сформировать антикитайский фронт.

Вопросы статуса

Москве следует обсуждать встречу в формате «большой семерки» по дипломатическим каналам, но, чтобы определить позицию по работе с G7, необходимо прояснить все детали. В противном случае, если накануне саммита всё будет выглядеть так же, как и сейчас, участие в нем России не имеет смысла, считают в Совете Федерации.

— Москве не пристало сразу хлопать дверьми, она, как известно, приветствует общение в виде диалога, — сказал «Известиям» Константин Косачев. — Но пока у этой ситуации 90% минусов при каких-то 10% неочевидных плюсов.

О том, что США, будучи председателем G7 в этом году, планируют пригласить на саммит Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, американский лидер Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину 1 июня по телефону. Однако ясности о том, какого уровня делегации ждет Вашингтон и что намерен с ними обсудить, пока нет. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для реакции на подобные приглашения «нужно получить больше информации», а Москва даже не знает, было ли предложение официальным. Теперь все вопросы предстоит прояснить дипломатам двух стран.

G7_1 Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита «группы двадцати» в Осаке. 28 июня 2019 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На данный момент из четырех потенциально приглашенных государств однозначно положительно отозвались два: о желании участвовать в саммите заявили лидеры Южной Кореи и Австралии — президент Мун Чжэ Ин и премьер-министр Скотт Моррисон соответственно. Также появилась информация о том, что к расширенному формату присоединится Бразилия — о том, что этот вопрос обсуждают с американской стороной, президент страны Жаир Болсонару сообщил в своем Instagram.

Подключение России к G7 обсуждалось в 2019 году накануне саммита во Франции . Тогда эту тему поднял Дональд Трамп, а вслед за ним подхватил президент Пятой республики Эммануэль Макрон — лидеры сошлись в том, что Россию надо пригласить на встречу лидеров в 2020 году. При этом было непонятно, идет ли речь о возобновлении формата G8 или о выборочном подключении Москвы в виде G7+1 , с которого в 1996 году началось постепенное внедрение России в формат.

У некоторых членов «семерки» нынешняя идея Трампа вызвала отторжение . Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия будет «и дальше находиться за пределами G7», которая, по его словам, «всегда была площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями». Резко против расширения формата за счет РФ высказались и в Лондоне — по словам представителя британского премьера, «Россия не должна быть возвращена в группу, пока она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую активность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности союзников».

G7_2 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время пресс-конференции Фото: Global Look Press/Chu Chen

В Евросоюзе отмечают, что рассылка гостевых приглашений — прерогатива страны-председателя, которая отражает ее приоритеты. Однако изменение членства или формата на постоянной основе в компетенции председателя не входит . Участие России в G8 было приостановлено до тех пор, пока Москва не сменит курс и обстановка не позволит «восьмерке» снова вести содержательное обсуждение. В настоящее время это не так, заявили «Известиям» в Еврокомиссии.

— Предложение Трампа не о том, чтобы вернуть Россию в формат. Оно о том, чтобы пригласить дополнительных участников на второстепенных, наблюдательных ролях. «Семерка» будет принимать решения, а все остальные будут этот процесс как-то сертифицировать, — отметил Константин Косачев. — Мне это представляется крайне сомнительной перспективой, которая России вряд ли нужна безотносительно того, кто еще приглашен в формате G7+.

По мнению главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, главный вопрос сейчас в том, насколько реально участие Москвы, пусть даже и в наблюдательном статусе, если среди стран G7 по этому вопросу не будет консенсуса.

— Приглашенных на саммите много, это обычная практика. Например, на саммит G8 в Санкт-Петербурге Владимир Путин приглашал страны БРИКС, в прошлом году Эммануэль Макрон позвал ряд африканских государств, — пояснил «Известиям» эксперт. — Но даже в этом статусе Россию некоторые члены «семерки» видеть не хотят . По их мнению, даже такой шаг уже будет большой уступкой Москве.

Против кого дружить

Четкой повестки грядущего саммита пока нет, однако уже понятно, что в условиях холодной войны между США и Китаем приоритетом Вашингтона станут именно отношения с КНР. Как сообщила журналистам директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, встреча «семерки» — это возможность собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».

Отсюда вопрос: зачем Москве при ее тесных отношениях с КНР (их обе стороны определяют как «всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие») участвовать в саммите, направленном против Пекина?

G7_3 Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS/Adriano Machado

— Попытки вовлечь ее в борьбу с Китаем обречены на провал . Непонятно, что Москва в этом случае приобретет, — говорит Андрей Кортунов. — Не в российских интересах раздражать Пекин в условиях обострения его отношений с Вашингтоном. К тому же со стороны западных стран нет никаких серьезных практических предложений, которые бы заставили Москву задуматься: никто не предлагает, например, отменить санкции, признать присоединение Крыма или обеспечить крупные инвестиции в российскую экономику. Никто этого сделать не хочет или не может.

Поэтому привлечь РФ в антикитайский фронт — безнадежное занятие . И вполне возможно, что предложение Трампа, так взбудоражившее СМИ, ни к чему не приведет, подытожил эксперт.

Вместе с тем пока под вопросом само проведение саммита. Изначально он должен был пройти в США в конце июня, однако из-за пандемии его решили перенести на сентябрь (или на более поздний срок), чтобы лидеры смогли встретиться лично. Четкого ответа главы G7 пока не дали. Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул, что для очного саммита «необходимо присутствие всех» — поэтому французская делегация будет готова приехать, если свое участие подтвердят остальные страны.

По словам представителя президента, важный фактор — присутствие канцлера ФРГ Ангелы Меркель, с которым пока ничего не понятно. Как заявили «Известиям» в пресс-службе германского правительства, «Берлин ждет от США дальнейшей информации» о саммите.