Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Сейчас существует только симптоматическое лечение метеозависимости, рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева в интервью газете «Вечерняя Москва».

Метеочувствительным людям при перепадах погоды специалист посоветовала «не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния».

«Если чувствуем спазмы головы, принимаем спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение», — добавила врач.

Алексеева также посоветовала не нагружать нервную систему и стараться избегать источников информации, способных вызвать беспокойство.

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.

«Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность», — заключила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня.

Во вторник столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.