Прямой эфир

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейчас существует только симптоматическое лечение метеозависимости, рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева в интервью газете «Вечерняя Москва».

Давление короны: гипертония стала самым частым спутником COVID-19
При этом стресс и паника могут ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний, считают российские ученые

Метеочувствительным людям при перепадах погоды специалист посоветовала «не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния».

«Если чувствуем спазмы головы, принимаем спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение», — добавила врач.

Алексеева также посоветовала не нагружать нервную систему и стараться избегать источников информации, способных вызвать беспокойство.

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.

«Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность», — заключила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня.

Во вторник столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач заявил о пользе прогулок для детей
Врач дала советы по правильному промыванию носа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020