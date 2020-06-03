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Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в этот день потеплеет до 22 градусов, а к воскресенью температура воздуха поднимется до 25 градусов.

«Прямо как в присказке, после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет 20–22 градуса. В субботу температура еще повысится», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Вильфанда, такой температурный фон выше нормы.

«Особенно температура (будет) выше нормы с субботы. Если в пятницу еще температура выше нормы на один градус, то уже 6 и 7 июня температура выше нормы градуса на три», — сообщил метеоролог.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.

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