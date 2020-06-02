МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Москве

В Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с. Экстренное предупреждение об этом 2 июня распространил столичный главк МЧС.

По данным экстренных служб, с утра среды в Москве, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, возможны грозы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — напомнили в ГУ МЧС.

Если вы оказались на улице во время дождя, попытайтесь укрыться в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

Ранее во вторник Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра в столичном регионе. Предупреждение из-за ветра действует до полудня среды, 3 июня, сообщает телеканал «Звезда».

Как отметили специалисты, теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу.

Июнь на европейской территории страны, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, начался с «настоящей арктической свежести», сообщила «Газета.ру». По его словам, больше нормы дождей ожидается в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и Тихоокеанском побережье России.