Прямой эфир

Восемь газопроводов введено в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

0
Фото: mosreg.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области с начала 2020 года ввели в эксплуатацию восемь газопроводов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Стоп-кран: тарифы на газ и электроэнергию предложили зафиксировать
Правительству придется найти источник компенсаций для компаний-поставщиков, считают эксперты

В ведомстве отметили, что АО «Мособлгаз» ввело в эксплуатацию три новых газопровода в городском округе Серебряные Пруды. Так, специалисты газифицировали улицы Свободная и Петра Романова. Общая протяженность новых газовых сетей превысила 3 км. Кроме того, созданы условия для газификации 200 жителей, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчеркнули, что благодаря построенным с начала года газопроводам к газу могут подключиться больше 2,5 тыс. человек. До конца года в Серебряных Прудах планируется догазифицировать улицы в селе Мочилы, а также ввести в эксплуатацию газопроводы-источники в селах Глубокое, Петрово, Подхожее и в рабочем поселке Серебряные Пруды. После этого, по словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, будут созданы условия для газификации более 400 жителей городского округа, пишет телеканал «360».

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году «Мособлгаз» планирует газифицировать 50 населенных пунктов в Подмосковье, более 10 тыс. жителей региона смогут подключиться к газу.

13 мая сообщалось, что каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля
В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020