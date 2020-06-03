Восемь газопроводов введено в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала 2020 года ввели в эксплуатацию восемь газопроводов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В ведомстве отметили, что АО «Мособлгаз» ввело в эксплуатацию три новых газопровода в городском округе Серебряные Пруды. Так, специалисты газифицировали улицы Свободная и Петра Романова. Общая протяженность новых газовых сетей превысила 3 км. Кроме того, созданы условия для газификации 200 жителей, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчеркнули, что благодаря построенным с начала года газопроводам к газу могут подключиться больше 2,5 тыс. человек. До конца года в Серебряных Прудах планируется догазифицировать улицы в селе Мочилы, а также ввести в эксплуатацию газопроводы-источники в селах Глубокое, Петрово, Подхожее и в рабочем поселке Серебряные Пруды. После этого, по словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, будут созданы условия для газификации более 400 жителей городского округа, пишет телеканал «360».

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году «Мособлгаз» планирует газифицировать 50 населенных пунктов в Подмосковье, более 10 тыс. жителей региона смогут подключиться к газу.

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