Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 2 июня.

Новый документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. В нем подчеркивается, что государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на поддержание ядерного потенциала на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания.

Таким образом Россия может пойти на ядерный удар в случае «воздействия», способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты. Кроме того, в указе говорится, что РФ оставляет за собой право на ядерный удар, в том числе при поступлении информации о старте баллистических ракет по территории страны и ее союзников.

В документе отмечается, что ядерное сдерживание направлено на те страны и военные коалиции, которые считают Россию противником. При этом в Кремле учитывается размещение наступательных вооружений вероятным противником в других странах.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов оценил указ президента. По его словам, в нем есть четкий посыл Западу: «Не буди лихо, пока спит тихо». Таким образом Россия подтверждает, что у нее действительно хватит запасов ядерного оружия и средств их доставки, чтобы гарантированно уничтожить любые государства-агрессоры на нашей планете в случае нападения на Россию или ее союзников.

Также указ Путина напоминает американской стороне о недопустимости разрыва международных отношений в сфере ядерного сдерживания. Как известно, на данный момент Соединенные Штаты сделали всё для разрыва международной правовой базы в этой сфере, заключил эксперт.

На данный момент Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он был подписан в 2010 году. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.