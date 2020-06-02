Эксперт оценил основы госполитики России в области ядерного сдерживания

В новом указе президента России, раскрывающем содержание ядерной госполитики России, есть четкий посыл Западу — «Не буди лихо, пока спит тихо». Об этом рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 2 июня.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Документ в новой редакции президента России, направлен на «достижение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и (или) ее союзников», — сказал Михайлов.

По его словам, Россия подтверждает, что у нее действительно хватит запасов ядерного оружия и средств их доставки, чтобы гарантированно уничтожить любые государства-агрессоры на нашей планете в случае нападения на Россию или ее союзников.

Также этим документом Россия напоминает, что она осуществляет ядерное сдерживание в отношении как ядерных стран, так и военных блоков и коалиций, которые обладают ядерным оружием и считают Россию потенциальным противником. Здесь Владимир Путин подразумевает блок НАТО, отметил военный политолог.

«В новых основах госполитики по ядерному сдерживанию отдельно отмечается угроза создания и размещения в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем. Документ напоминает американцам и их союзникам — ведь именно Вашингтон сегодня уделяет особое внимание теме возобновления ядерных испытаний — о недопустимости вывода ядерного оружия в космос», — сказал Александр Михайлов.

Он добавил, что к угрозам мирному сосуществованию людей на планете глава российского государства отнес размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств. По его мнению, это тоже сигнал Вашингтону, который грешит размещением своего ядерного оружия в неядерных странах ЕС или Турции.

Также указ Путина напоминает американской стороне о недопустимости разрыва международных отношений в сфере ядерного сдерживания. Как известно, на данный момент Вашингтон сделал все для разрыва международной правовой базы в этой сфере, заключил эксперт.

2 июня сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провел со своим американским коллегой Марком Эспером переговоры по телефону. Руководители военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.