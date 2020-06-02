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Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

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Фото: ТАСС/ Пресс-служба Минобороны
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел со своим американским коллегой Марком Эспером переговоры по телефону. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе военного ведомства во вторник, 2 июня.

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«Руководители военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.
Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем», — говорится в заявлении.

Кроме того, Шойгу выразил обеспокоенность разрушением США международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, в том числе это касается Договора по открытому небу.

Вместе с тем, российская сторона подтвердила готовность обсуждать актуальные вопросы международной безопасности в рамках диалога двух стран.

Также министры обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане и других регионах мира. По итогу разговора, Шойгу пригласил Эспера принять участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня.

Накануне президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили космическую сферу, нефтяные рынки и активизацию стратегической стабильности.

В Белом доме добавили, что лидеры двух стран обсудили еще ситуацию с коронавирусом и экономические последствия от распространения инфекции.

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