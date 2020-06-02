В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «РИА Новости».

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» ― так будет звучать вопрос в бюллетене. При этом участнику голосования будут даны варианты ответа «да» и «нет».

1 июня президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование будет безопаснее похода в магазин. Она отметила, что на избирательных участках будет находиться в час около восьми человек. Также Памфилова напомнила, что уже не менее 11 государств проводили выборы в период пандемии. День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.