Закон — и порядок: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Новая дата голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля — оказалась логичной не только из-за безопасности, но и своей символичности. Волеизъявление состоится ровно через неделю после парада Победы и за неделю до Дня любви, семьи и верности. Смыслы, заключенные в этих праздниках, нашли свое отражение и в поправках. Об этом «Известиям» заявили эксперты, комментируя итоги онлайн-консультаций Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, главой Роспоребнадзора Анной Поповой и членами рабочей группы по внесению изменений в главный закон страны. Во время мероприятия президент объявил, что голосование пройдет в первый день июля. С учетом всех предусмотренных мер оно будет безопаснее похода за продуктами, согласились все участники совещания.

«Не надо ничего смешивать»

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию 1 июня поставила точку в вопросе новой даты голосования. Оно пройдет 1 июля. Президент четко дал понять, что не хочет рисковать здоровьем россиян и смешивать это историческое событие с парадом в честь Дня победы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен на 24 июня.

— За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, — сказал глава государства. — Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию.

Как сообщила Владимиру Путину директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, всё это время работа над поправками продолжалась. По ее словам, изменения обсуждались и с российскими, и международными экспертами.

— Главное, что я должна сообщить по результатам многочисленных дискуссий, что они подтвердили актуальность поправок, — отметила она.

В этой связи можно вспомнить поправку в Конституцию, предложенную известным российским врачом Леонидом Рошалем, которая была поддержана позже. Ее суть — в создании единых правовых основ в системе здравоохранения.

Конституция Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке поправок в Конституцию Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Теперь мы понимаем, как важна эта донастройка. Тем более, что теперь появляется и новый критерий оценки: сохранение и укрепление общественного здоровья, что будет закреплено в статье 72 основного закона, — подчеркнула Талия Хабриева, отметив, что согласно опросу ВЦИОМ большинство россиян — почти 95% — поддерживают именно поправку, связанную с качеством и доступностью медицинской помощи.

Еще один сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников обратил внимание, что поправки в Конституцию не только готовы, но и уже прошли практическую обкатку. По его словам, в первую очередь речь идет о здравоохранении, новых социальных нормах поддержки семей и единстве публичной власти.

— Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в Конституцию, и это говорит о том, что те поправки, которые предлагались в том числе и рабочей группой, востребованы, просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни, — отметил Владимир Путин.

За два с половиной месяца самоизоляции осведомленность населения о поправках значительно возросла, отметил сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. И это — при том, что информационное пространство было занято борьбой с коронавирусом. В ходе своего выступления он предложил президенту провести голосование до конца июня. По словам сенатора, готовность ЦИК и участковых избирательных комиссий очень высока. Кроме того, пандемия не помешала провести выборы в ряде других стран: Южной Кореи, Франции, Японии и Израиле.

— У меня есть на этот счет свое мнение, — возразил президент. — Нужно дать возможность людям сосредоточится именно на поправках в Конституцию. Это чрезвычайно важно, потому что это важный документ сам по себе. Были идеи провести голосование в день парада. Но не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны.

Конституция-1 Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь предложила, чтобы датой голосования стало 1 июля. По ее мнению, это оптимальный день, который позволит Центризбиркому сохранить накопленный потенциал и не делать заново всё, что уже сделано. Также она обратила внимание президента, что 3 июля в России начинается сдача ЕГ, поэтому не хотелось бы, чтобы эти два процесса накладывались друг на друга.

Поддержала эту дату и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Владимир Путин принял окончательное решение после консультации с министром просвещения Сергеем Кравцовым, уточнив у него, не помешает ли голосование проведению ЕГЭ.

— Власть оказалась перед выбором, обусловленным динамикой эпидемии. Ясно, что эпидемиологическая ситуация улучшается. Однако, например, совмещать голосование по поправкам с выборами в сентябре невозможно из-за различий в правовых и организационных условиях, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов. — К тому же продолжается коммуникационная кампания по информированию населения о поправках в Конституцию, эффект от которой в случае откладывания голосования на долгий срок был бы утерян.

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, уточнил позднее Павел Крашенинников. Провести голосование в течение шести дней до основной даты предложила и глава ЦИК. Президент инициативу поддержал.

Две смысловые точки

Как заверил «Известия» источник в ЦИК, маски, антисептики и одноразовые ручки получат все граждане, которые примут участие в голосовании и придут на избирательные участки. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что этот вопрос прорабатывается с Минпроторгом. В министерстве оперативный комментарий «Известиям» дать не смогли. Однако известно, что на входе избирателям будут измерять температуру, а у членов комиссий возьмут анализ на коронавирус.

Приоритетными вопросы безопасности считает и сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

— Президент сказал, что главное — это здоровье и безопасность граждан, именно поэтому он перенес дату голосования. Хотя мы насчитали 11 стран, которые в период пандемии проводили выборы на разных уровнях. Но глава Роспотребнадора Анна Попова заверила нас, что к 1 июля, когда пройдут целых два инкубационных цикла, проводить голосование будет абсолютно безопасно, — пояснила она. — А Элла Памфилова отметила, что это не более опасно, чем оказаться в публичном месте, где разрешено собираться. И уж точно безопаснее, чем сходить за покупками в магазин.

Как сообщила «Известиям» секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, в течение оставшегося времени Общественная палата России и региональные общественные палаты продолжат работу по набору и обучению общественных наблюдателей, чтобы к началу голосования быть полностью готовыми и обеспечить соблюдение закона во время всех процедур.

1 июля стало компромиссом между сторонниками и противниками карантина, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Теперь многое будет зависеть от того, как будет восприниматься населением тема поправок к Конституции в условиях текущей повестки. В апреле–мае по ряду причин она уместной не воспринималась, считает политолог.

Проведение голосования гармонично встроилось в уже объявленные даты парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной, сдачи ЕГЭ и шествия Бессмертного полка. По словам главы фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, соблюдена и юридическая составляющая — объявление о дате голосования должно произойти за 30 дней до него.

Кроме того, назначение даты голосования на 1 июля имеет и символическое значение, подчеркнул глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— После парада в честь 75-летия Победы пройдет ровно неделя. А еще через неделю — 8 июля — будет День любви, семьи и верности. То есть мы видим две смысловые точки, которые обозначены в поправках к Конституции. Речь идет об уважении к истории и к семье как союзу мужчины и женщины, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его мнению, голосование позволит оставить гражданам 2/3 лета и дать им возможность выстраивать свои планы с учетом отступающей эпидемии. А месяц, остающийся до голосования, даст людям возможность закрепить знания о поправках, поскольку из-за эпидемии информационная кампания оказалось скомканной.

Половина из 400

О необходимости внести изменения в главный закон страны Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию 15 января. Через пять дней он внес в Госдуму законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В нем шла речь о поправках в 22 главы Конституции, которые касались политических и социальных аспектов.

В их число вошли новые требования к кандидатам в президенты страны, губернаторам, сенаторам, депутатам Госдумы, председателю правительства и его замам, министрам, руководителям федеральных органов, а также судьям. Они должны не менее 25 лет постоянно проживать в России, не иметь иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего проживание за границей.

Для повышения эффективности взаимодействия ветвей власти, усиления роли Госдумы и партий, а также повышения ответственности кабмина документом устанавливался новый порядок назначения председателя правительства, его заместителей и министров после их утверждения нижней палатой. В целях защиты прав граждан статья 75 Конституции дополняется нормами, устанавливающими МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, а также устанавливаются гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

В процессе обсуждения в законопроект внесли около 400 поправок, половину из которых законодатели 11 марта поддержали. Ключевой стала поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая даст возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году. Кроме того, в главном законе будет определен статус русского языка как государствообразующего, а семья обозначена как союз мужчины и женщины.

Совет Федерации единогласно проголосовал за поправки 14 марта, в этот же день президент подписал законопроект. Однако голосование по нему, запланированное на 22 апреля не состоялось из-за начавшейся в России эпидемии коронавирусной инфекции.

«Вклад чистейшей пробы»

В Международный день детей Владимир Путин в режиме видеоконференции также пообщался с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Им награждаются россияне, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Президента ожидал весьма непростой диалог, так как маленькие участники онлайн-встречи периодически засыпали, а иногда пытались перекричать взрослых. А, например, семья Кузнецовых и вовсе решила отвлечься от беседы, решив в прямом эфире передать привет тренеру своих детей, по которому они соскучились за время самоизоляции.

Президент подчеркнул, что «родительство — это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России». По его словам, при обсуждении поправок в Конституцию защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений со стороны россиян.

— Также убежден, что необходимо закрепить в Основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Эта поправка к Конституции важна не только сегодня, но и, разумеется, на десятилетия вперед, — заявил Владимир Путин.

На встрече выступила и детский омбудсмен Анна Кузнецова, которую президент поздравил с рождением седьмого малыша. Уполномоченный по правам ребенка обратилась к главе государства с предложением реформировать систему органов опеки и попечительства в стране. По ее словам, количество обращений с жалобами на работу этих структур выросло на 23%.

Обратила Анна Кузнецова внимание и на проблему, связанную с предоставлением льгот. Она подчеркнула, что сейчас в силу ряда нормативных документов дети-инвалиды — в особенности сироты, проживающие в регионах — на основании временной регистрации не могут получить помощь по месту фактического пребывания.

Конституция-4 Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В этой ловушке зачастую оказываются и многодетные семьи, в которых родители зарегистрированы в различных субъектах или муниципальных образованиях, уточнила она. На этом фоне омбудсмен предложила рассмотреть возможность предоставления мер поддержки семьям с детьми по месту фактического пребывания, а не постоянной регистрации.

— Мы должны уйти от практики, когда за получение мер поддержки детям-инвалидам или многодетным семьям приходится как-то бороться, отстаивать очереди или доказывать свое право. Государственные сервисы в этом направлении должны работать, как часы, особенно в сложное время вынужденных эпидемиологических ограничений, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В этот же день Владимир Путин провел и два телефонных разговора. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна российский лидер не только поздравил с днем рождения, но и пожелал ему и членам его семьи, заразившимся COVID-19, скорейшего выздоровления.

Весьма обстоятельную беседу президент РФ провел с главой Белого дома Дональдом Трампом. Глава РФ поздравил американского коллегу с состоявшимся 30 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на МКС. При этом президенты отметили обоюдный настрой на развитие кооперации в космической сфере.

Кроме того, Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в нашу страну американских аппаратов ИВЛ. Дональд Трамп проинформировал президента РФ об идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Обсудили политики и ситуацию на мировом нефтяном рынке с учетом недавнего соглашения ОПЕК+.