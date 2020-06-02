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Песков исключил влияние «остатков» эпидемии на голосование по Конституции

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Эпидемиологическая ситуация по коронавируу в стране не скажется на явке при голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Решение было принято, и дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах по всей стране в самых разных регионах всё больше и больше людей», — сказал он.

Песков отметил, что в Кремле рассчитывают на улучшение эпидемиологической ситуации через несколько недель.

«Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — сказал Песков, отметив, что не хотел бы прогнозировать проценты по явке.

1 июня президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин. Она отметила, что на избирательных участках будет находиться в час около восьми человек. Также Памфилова напомнила, что уже не менее 11 государств проводили выборы в период пандемии. День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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