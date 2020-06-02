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Памфилова заверила в безопасности голосования по поправкам к Конституции

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В день голосования по поправкам к Конституции России требования безопасности по борьбе с коронавирусом будут выполнены, чтобы не было рисков для здоровья граждан. Об этом 2 июня на заседании комиссии, где обсуждается новый порядок голосования по поправкам, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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«С учетом того багажа, который мы наработали, с учетом того, что было сделано нами и нашими коллегами в регионах, с уверенностью можно сказать, что в день общероссийского голосования и в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, мероприятия будут выполнены», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не прекращал свою работу по организации голосования даже после переноса голосования. Единственное, что было приостановлено — работы, связанные непосредственно с датой плебесцита.

1 июня президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

По словам Памфиловой, голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин. Она отметила, что на избирательных участках будет находиться в час около восьми человек. Также глава ЦИК напомнила, что уже не менее 11 государств проводили выборы в период пандемии. День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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