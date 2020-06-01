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Памфилова заявила, что участие в голосовании по Конституции безопаснее похода в магазин

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Фото: РИА Новости/пресс-служба ЦИК РФ
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в понедельник, 1 июня, гарантировала, что голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин.

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«В результате принимаемых мер [по эпидемической безопасности] произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет более безопасным, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин», — сказала Памфилова на рабочем совещании при участии президента России Владимира Путина.

Она отметила, что во время голосования на избирательных участках, будет находиться в час около восьми человек. И это, по ее словам, комфортный и безопасный режим.

«Не менее 11 государств проводили выборы различного уровня в период пандемии. Мы посмотрели, чему мы можем поучиться, оказалось, что многие формы обеспечения безопасности у нас уже применяются, а по целому ряду направлений мы ушли вперед», — резюмировала глава ЦИК.

Кроме того, в ходе этого совещания глава Роспотребнадзора подтвердила заявление Памфиловой о том, что голосование по Конституции пройдет безопасно. Она сказала, что были выработаны рекомендации, которые не просто минимизируют, а исключат риски распространения коронавирусной инфекции.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Путин заявил, что это подходящая дата.

Этот день, как сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников, будет выходным. Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас добавил, что участки для голосования откроются за неделю до 1 июля.

15 января президент предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После этого документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но президент принял решение перенести его на другую дату из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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