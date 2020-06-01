1 июля из-за голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенный на 1 июля, будет выходным. Об этом сообщил 1 июня глава комитета госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников, сообщает «РИА Новости».

По его словам, россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в Конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты. Глава государства поддержал эту инициативу, добавил депутат.

«Считать (голоса) будут первого (июля)», — сказал Крашенинников.

Президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля ранее 1 июня в ходе рабочего совещания.

Президент предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.