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1 июля из-за голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенный на 1 июля, будет выходным. Об этом сообщил 1 июня глава комитета госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников, сообщает «РИА Новости».

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По его словам, россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в Конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты. Глава государства поддержал эту инициативу, добавил депутат.

«Считать (голоса) будут первого (июля)», — сказал Крашенинников.

Президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля ранее 1 июня в ходе рабочего совещания.

Президент предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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