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Собянин поддержал дату проведения голосования по поправкам к Конституции

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Проведение голосования по поправкам к Конституции 1 июля своевременно. Об этом заявил в понедельник, 1 июня, мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого: пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные, но не принятые решения тоже являются серьезной проблемой», — отметил Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции выявила не только сильные стороны общества, но и проблемы в системе здравоохранения, в науке и региональном управлении. По его словам, именно поэтому сейчас пришло время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько в будущем.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин. Она отметила, что на избирательных участках будет находиться в час около восьми человек. Также Памфилова напомнила, что уже не менее 11 государств проводили выборы в период пандемии.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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