ЦИК России исключил возможность голосования по почте по поправкам к Конституции

При проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не будет предусмотрена возможность голосования по почте. Об этом во вторник, 2 июня, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Мы изучили международный опыт, убедились, что там, где оно проходит, оно сопровождается скандалами обычно: невозможно наблюдать, контролировать. Мы на общероссийском голосовании забраковали для себя голосование по почте. Для нас это анахронизм, вчерашний день, учитывая нашу технологию «мобильного избирателя», — сказала она на заседании комиссии, где обсуждается новый порядок голосования по поправкам.

По словам Памфиловой, голосование по почте представляется ненадежным и с точки зрения рисков распространения коронавирусной инфекции из-за передачи конвертов. Однако глава ЦИК допустила возможность голосования по почте в будущем для отдельных регионов.

Что касается электронного голосования, на плебисците такая возможность будет предоставлена только трем регионам по выбору Центризбиркома России.

«Законодатель предоставил такое право, и те регионы, которые хотят воспользоваться этим правом во время общероссийского голосования, могут официально подавать заявки. Мы разработали критерии и внимательно посмотрим, кто им точно соответствует. Могу сразу сказать, отбор будет жесткий. И максимум может быть три региона», — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что дистанционное голосование не заменит традиционную форму, а лишь станет ее альтернативой.

Как сообщила Памфилова, количество обращений в информационный центр ЦИК за время переноса даты голосования свидетельствует о большом интересе россиян к поправкам в Основной закон страны.

«У нас работают информационные кластеры в Сети, где есть вся информация. Работает информационно-справочный центр. Хочу сказать, что он не прекращал работать, когда дата голосования была перенесена, — за это время было принято почти 2,5 тыс. обращений. Интерес большой, кто бы что ни говорил — интерес у людей большой», — добавила она.

1 июня президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

По словам Памфиловой, голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин. Она отметила, что на избирательных участках будет находиться в час около восьми человек. Также глава ЦИК напомнила, что уже не менее 11 государств проводили выборы в период пандемии. День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.