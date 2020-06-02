ЦИК счел необходимым присутствие наблюдателей на голосованиях по поправкам к Конституции

Присутствие наблюдателей необходимо при всех видах голосования по поправкам к Конституции России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова во вторник, 2 июня, на заседании комиссии, где обсуждается новый порядок голосования по поправкам.

Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации на голосовании должны находиться на расстоянии 1,5–2 метров от входа, столов и кабин. При этом у наблюдателей должен быть полный обзор действия избирательной комиссии. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, опубликованных на сайте ведомства.

Как выразила уверенность глава ЦИК, при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут выполнены все необходимые требования и осуществлены все обязательные мероприятия. По словам Памфиловой, даже после переноса даты всероссийского голосования ЦИК не прекращал работу, были приостановлены только жестко связанные с датой голосования действия.

Как добавила глава ЦИК, основным приоритетом властей остается здоровье и сохранение жизни граждан. «Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было», — отметила она.

Накануне президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции. Таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования.

Как добавил президент, некоторые идеи ряда поправок уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет таким образом, что риск заболеть COVID-19 исключен, а по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.