Решение об открытии фитнес-клубов приняли в Амурской области

В Амурской области планируют поэтапно возобновить деятельность спортивных организаций. Соответствующее решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.

Как рассказал замминистра по физической культуре и спорту региона Евгений Лобанов, в Приамурье насчитывается 47 аккредитованных спортивных федераций. О своей готовности возобновить работу заявили 42 из них. Их филиалы, расположенные в муниципальных образованиях области, также готовы к открытию, пишет Амурская Служба Новостей.

Губернатор региона Василий Орлов отметил, что непростая обстановка сохраняется в Благовещенске и Благовещенском районе, в Свободном. В этих муниципалитетах таких смягчений режима пока не будет.

«Что касается остальных городов и районов, то возобновление работы спортивных организаций возможно только при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Прошу включиться в работу глав на местах. В ближайшую пятницу на заседании оперштаба мы оценим, как стартовала эта деятельность», — заявил губернатор.

Конкретные решения об открытии залов и фитнес-клубов примут власти муниципалитетов. При этом они должны учесть текущую обстановку в каждом городе и районе, а решение должно быть согласовано с Роспотребнадзором.

По состоянию на утро 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 5 037 пациентов, выздоровело 186 985 человек. Суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%,

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

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