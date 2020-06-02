Прямой эфир

Решение об открытии фитнес-клубов приняли в Амурской области

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области планируют поэтапно возобновить деятельность спортивных организаций. Соответствующее решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.

Выйти из комнаты: регионы продолжают смягчать ограничительные меры
Где с 1 июня открывают торговые центры и можно расписаться в ЗАГСе

Как рассказал замминистра по физической культуре и спорту региона Евгений Лобанов, в Приамурье насчитывается 47 аккредитованных спортивных федераций. О своей готовности возобновить работу заявили 42 из них. Их филиалы, расположенные в муниципальных образованиях области, также готовы к открытию, пишет Амурская Служба Новостей.

Губернатор региона Василий Орлов отметил, что непростая обстановка сохраняется в Благовещенске и Благовещенском районе, в Свободном. В этих муниципалитетах таких смягчений режима пока не будет.

«Что касается остальных городов и районов, то возобновление работы спортивных организаций возможно только при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Прошу включиться в работу глав на местах. В ближайшую пятницу на заседании оперштаба мы оценим, как стартовала эта деятельность», — заявил губернатор.

Конкретные решения об открытии залов и фитнес-клубов примут власти муниципалитетов. При этом они должны учесть текущую обстановку в каждом городе и районе, а решение должно быть согласовано с Роспотребнадзором.

По состоянию на утро 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 5 037 пациентов, выздоровело 186 985 человек. Суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%,

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
В России провели более 11 млн тестов на COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020