Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Об этом 2 июня сообщил РБК со ссылкой на проект документа.

Помимо ранее объявленных мер поддержки, таких как повышение пособия по безработице до уровня МРОТ и прямые выплаты на детей, в плане также предусматривается создание «социального казначейства» для предоставления мер социальной поддержки.

С 1 января 2021 года на всей территории страны планируется реализовать новый порядок прямых выплат по больничным листам, а также для граждан с детьми, получающим пособия в рамках социального страхования. На реализацию этой меры дополнительно потребуется около 52 млрд рублей. К декабрю Минтруд должен будет установить единый подход к определению состава семьи и перечня доходов для предоставления мер соцподдержки.

С октября 2020 года планируется установить минимальную часовую ставку при привлечении сотрудников на неполный рабочий день сроком до трех месяцев для «борьбы с теневой оплатой труда» и защиты «интересов работодателей». С июля 2020 года предлагается обеспечить возможность перехода работников на «удаленку» или комбинированный режим работы. Возможность перехода на удаленный режим работы также планируется предоставить государственным и муниципальным служащим.

В качестве меры поддержки малого бизнеса предлагается отказаться от индексации страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2021 году, внедрить механизм поддержки ИП, малого и среднего бизнеса в связи с расходами на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований. Также документ предлагает установить переходный налоговый режим для тех, кто утратил право на пользование упрощенной системой налогообложения.

Также предлагается повысить возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для снижения транзакционных издержек и временно либерализовать правовые последствия банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется мораторий, в целях упрощения повторного вхождения в бизнес. В рамках секторальных мер поддержки власти намерены стимулировать спрос путем госзакупок и выделения субсидий.

Ранее, 1 июня, председатель правительства Михаил Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Как он отметил, в этот день документ представят российскому президенту Владимиру Путину.

Цель документа, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.