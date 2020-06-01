Двум третям регионов придется резать бюджеты или брать кредиты

58 из 85 российских регионов будут вынуждены проводить секвестр бюджетов либо экстренно привлекать кредиты, прогнозируют в рейтинговом агентстве АКРА. Субъекты накопили к кризису подушку безопасности на 0,8 трлн рублей — без учета Москвы — но и этого будет недостаточно для того, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Лишь 28 регионов благодаря резервам смогут преодолеть этот период, не урезая расходы и не залезая в долги.

Лучшими по отношению запасов к тратам за месяц — показатель уровня прочности — стали Тюменская область (584%), Ямало-Ненецкий АО (534%), Ханты-Мансийский АО — Югра (320%), Тверская область (293%). Наименее благополучные — республики Удмуртия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Ульяновская область и Еврейская АО. Запас прочности каждого из них — 1–2%.

Столица стоит особняком: ее остатки составили 1,1 трлн рублей, или 475% от ежемесячных расходов.

26 мая Минфин перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Средства распределили между теми субъектами, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая были ниже, чем за два предыдущих года.

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Очередь на занимать: 58 регионам не обойтись без кредитов или сокращения трат