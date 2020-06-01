Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР. Итоговая сумма заимствований может быть существенно выше в случае сохранения низких цен на нефть, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства Андрей Пискунов.

На данный момент региональный долг находится на сравнительно низком уровне относительно собственных доходов регионов — 2 трлн рублей, или около 18% от налоговых и неналоговых поступлений.

По оценкам АКРА, 58 регионам в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Регионы без учета Москвы накопили подушку безопасности в 0,8 трлн рублей (запас столицы — 1,1 трлн рублей), что позволит наиболее благополучным из них преодолеть экономические сложности без экстренных мер.

Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов. Так, за прошедшие март-апрель субъекты потратили 2,25 трлн рублей, что на 450 млрд (или 25%) больше, чем в прошлом году.

Впрочем, и объемы поддержки из центра за эти два месяца также резко подскочили. Субъекты за март-апрель получили безвозмездную помощь на сумму 500 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее.

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Очередь на занимать: 58 регионам не обойтись без кредитов или сокращения трат