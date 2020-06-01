Песков анонсировал доклад Путину по нацплану восстановления экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики будет представлен в Кремле в понедельник, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И на завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным. На этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе», — отметил он журналистам.

По словам Пескова, большая часть доклада главе государства пройдет в открытом режиме.

Ранее, в понедельник, председатель правительства Михаил Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Как он отметил, в этот день документ представят российскому президенту Владимиру Путину.

Цель документа, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

28 мая Мишустин поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам. К разработке документа должны были подключиться главы субъектов страны, представители общероссийских объединений предпринимателей.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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