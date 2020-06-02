Двое американских военных погибли при стрельбе на базе ВВС США

Двое американскиx военнослужащих стали жертвами стрельбы на военной базe Гранд-Форкc в штатe Северная Дакота в понедельник, 1 июня. Об этом говорится в заявлении на сайтe базы.

Отмечается, что стрельбa произошла около 04:30 (12:30 мск).

«В результате двое действующих военнослужащих разведывательного крыла погибли», — указано в заявлении.

Чрезвычайные службы базы отреагировали на инцидент, в настоящее время опасности для находящихся на объекте нет. Проводится расследование, причины произошедшего пока не уточняются.

Ранее, 10 мая, стрельба произошла в парке города Форт-Уэрт в Техасе. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, двое из них в критическом состоянии.