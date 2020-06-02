Жителя Иллинойса обвинили в раздаче взрывчатки в Миннеаполисе

Полиция задержала жителя штата Иллинойс, раздававшего взрывчатые вещества во время протестов в Миннеаполисе, об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на судебные документы.

Во время своей прямой трансляции в Facebook, Мэттью Руперт, приехавший из Иллинойса в Миннеаполис, раздавал взрывные устройства и призывал бросать их в полицейских.

«У меня есть несколько бомб, если кто-то из вас хочет кинуть в них, кидайте в них бомбы», — приводит телеканал слова Руперта.

Также во время протестов он со своей компанией поджег один магазин, а из другого вынес товар. Позже он опубликовал несколько видео уже из Чикаго, на одном из них слышно, как он говорит: «Начнем бунт».

Руперт и его товарищи были задержаны в ночь на воскресенье за нарушение комендантского часа. Во время обыска его машины были обнаружены несколько взрывных устройств, а также молоток, фонарь и деньги.

Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза в Миннеаполисе установила, что афроамериканец Джордж Флойд, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США, умер от удушения. Так, согласно заключению медиков, американец скончался от кислородного голодания в результате продолжительного давления на шею. Уточняется, что Флойд умер на месте.

Вместе с тем судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) ранее представили иные оценки. По их словам, не было обнаружено каких-либо свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения. В число причин смерти афроамериканца, по их словам, входили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможная интоксикация.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.

Чуть позже глава бюро Нацгвардии США генерал Джозеф Ленгейл на своей странице в Twitter сообщил, что более 17 тыс. бойцов брошены на борьбу с беспорядками.