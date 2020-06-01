Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США, показало, что причиной его смерти стало удушье. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает CNN со ссылкой на адвоката семьи погибшего Бена Крампа.

Так, согласно заключению медиков, американец скончался от кислородного голодания в результате продолжительного давления на шею. Адвокат уточнил, что Флойд умер на месте.

Вместе с тем судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) ранее представили иные оценки. По их словам, не было обнаружено каких-либо свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения. В число причин смерти афроамериканца, по их словам, входили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможная интоксикация.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.