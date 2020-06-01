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Двухуровневую дорожную развязку построят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде объявлен аукцион по поиску подрядчика, который до 25 мая 2022 года за 4,56 млрд рублей построит двухуровневую транспортную развязку и выполнит реконструкцию проезжей части на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской в Сормовском районе.

Средства выделены из региональной казны. Так, в 2020 году на работы будет направлено 1,36 млрд рублей, в 2021 — 2,6 млрд, а в 2022 — около 600 млн рублей, сообщает ИА «НьюсНН».

Новая развязка необходима городу, так как железная дорога фактически изолирует жилые дома северо-западной части района. Четырехполосную эстакаду с круговыми съездами построят над железнодорожными и трамвайными путями.

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