Российский транспорт «заговорил» детскими голосами

В России общественный транспорт «заговорил» детскими голосами. В метро и аэропортах транслируют аудиозаписи на которых, ребята рассуждают о семейных ценностях. Акцию провёл Общероссийский народный фронт вместе с благотворительным фондом "Подари солнечный свет".Цель организаторов - сделать людей внимательнее к детям.