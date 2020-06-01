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Более 60% россиян собираются копить деньги на будущее детей

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62% россиян считают нужным копить деньги на будущее своих детей, показал социологический опрос по заказу компании «Сбербанк страхование жизни». Респондентами были жители крупных городов с населением от 500 тыс. человек. Необходимый размер накоплений, в зависимости от города, варьируется от 2,8 до 17,2 млн рублей. 70% намерены потратить сбережения на образование детей. 53% планируют купить ребенку на эти деньги квартиру. Подробно результаты опроса разбирает газета «Известия».

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