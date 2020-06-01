Во всем мире отмечают День защиты детей

Сегодня во всем мире — День защиты детей — один из самых старых международных праздников, его отмечают с 1950 года. 1 июня взрослым напоминают о необходимости соблюдения прав ребёнка на свободу мнения, религии, образования, защиту от насилия. На международном уровне интересы ребёнка защищает Конвенция, принятая ООН в 1989 году и ратифицированная СССР в 1990-м. В России день защиты детей пройдет онлайн. Юных жителей Москвы ждут на сайтах дворцов творчества. Для ребят состоятся концерты, эколектории, вебинары, встречи с известными писателями, мастер-классы по рисованию и робототехнике. Дети увидят онлайн-спектакль по сказке «Доктор Айболит» и сразятся с родителями в онлайн-турнире по шахматам.