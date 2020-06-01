Прямой эфир

Во всем мире отмечают День защиты детей

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня во всем мире — День защиты детей — один из самых старых международных праздников, его отмечают с 1950 года. 1 июня взрослым напоминают о необходимости соблюдения прав ребёнка на свободу мнения, религии, образования, защиту от насилия. На международном уровне интересы ребёнка защищает Конвенция, принятая ООН в 1989 году и ратифицированная СССР в 1990-м. В России день защиты детей пройдет онлайн. Юных жителей Москвы ждут на сайтах дворцов творчества. Для ребят состоятся концерты, эколектории, вебинары, встречи с известными писателями, мастер-классы по рисованию и робототехнике. Дети увидят онлайн-спектакль по сказке «Доктор Айболит» и сразятся с родителями в онлайн-турнире по шахматам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 60% россиян собираются копить деньги на будущее детей
Жившую в перинатальном центре девочку забрали из клиники

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020