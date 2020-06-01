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Сезон закладки икры осетров в инкубаторы начался в Хабаровском крае

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Фото: Росрыболовство
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В Амурском филиале ФГБУ «Главрыбвод» начали процесс закладки икры амурских осетровых на инкубацию. Работы проводятся в соответствии с госзаданием и в качестве компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня», начальник отдела рыбоводства филиала Ольга Антипова, на Анюйском рыбозаводе на инкубацию уже заложили более 1 млн штук икры амурского осетра и около 710 тыс. икры калуги, а на Владимировском заводе в ЕАО — порядка 3,2 млн штук икры амурского осетра.

В соответствии с госзаданием, «Главрыбвод» должен выпустить в природу в 2020 году 950 тыс. мальков амурского осетра и 250 тыс. калуги. Кроме того, госучреждение планирует отправить экспедицию на реку Тумнин, которая считается единственным известным людям местом нереста сахалинского зеленого осетра. Специалисты хотят отловить дикую особь и сохранить ее генофонд.

Как поясняет агентство, искусственное оплодотворение зеленого осетра на рыбозаводах не получалось, что привело к гибели икры. Однако выяснилось, что несколько мальков, которые случайно выжили в доме у начальника цеха по разведению осетровых Алексинского химкомбината в Тульской области, продолжают развиваться.

Теперь эксперимент Вячеслава Шебанина хотят повторить на Сахалине. Сотрудники амурского «Главрыбвода» в сезоне-2020 должны выпустить в природу 1 тыс. мальков сахалинского зеленого осетра.

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