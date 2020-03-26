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Житель Якутии выловил сибирских осетров на 5 млн рублей

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В Якутии на трассе между Усть-Алданским и Мегино-Кангаласским районами задержали браконьера. У мужчины были обнаружены 33 экземпляра сибирского осетра, внесенного в Красную книгу РФ.

Как сообщает ГУ МВД России по республике, микроавтобус «УАЗ» был остановлен в рамках операции «Нетрезвый водитель». При досмотре в багажном отсеке были найдены мешки с осетром. При этом документов на перевозку такого груза у водителя не оказалось, пишет ИА SakhaNews.

В ходе дознания было установлено, что рыба была добыта 46-летним пассажиром «УАЗа» без лицензии на вылов. Сумма ущерба составила в 5,3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.

В феврале в Хабаровском крае браконьер выловил 2,5 т осетров. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота биологических ресурсов.

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