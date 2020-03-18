Прямой эфир

Браконьерский катер задержали под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области продолжается спецоперация под условным наименованием «Путина». Полицейские задержали на Волге браконьерский катер с командой из пяти человек.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 17 марта в Среднеахтубинском районе оперативники обнаружили нарушителей. На рыболовецком катере занимались выловом леща и судака без разрешения на их добычу.

Добытый незаконно улов, а также 22 рыболовные сети изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»). Браконьерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В начале марта в Находке и недалеко от поселка Терней приморские пограничники изъяли почти 2 т краба. В одном случае нарушители организовали настоящий цех по переработке краба, а в другом — браконьера задержали прямо на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту в Псковской области
Браконьеры избили егеря в Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020