Браконьерский катер задержали под Волгоградом

В Волгоградской области продолжается спецоперация под условным наименованием «Путина». Полицейские задержали на Волге браконьерский катер с командой из пяти человек.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 17 марта в Среднеахтубинском районе оперативники обнаружили нарушителей. На рыболовецком катере занимались выловом леща и судака без разрешения на их добычу.

Добытый незаконно улов, а также 22 рыболовные сети изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»). Браконьерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В начале марта в Находке и недалеко от поселка Терней приморские пограничники изъяли почти 2 т краба. В одном случае нарушители организовали настоящий цех по переработке краба, а в другом — браконьера задержали прямо на дороге.