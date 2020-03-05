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Браконьеры избили егеря в Челябинской области

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту браконьерства. Охотники, убившие косулю, напали на егеря.

Инцидент произошел на лесной территории в Чебаркуле. Сотрудники лесничества пытались задержать браконьеров, которые незаконно отстрелили косулю. Однако злоумышленники оказали сопротивление. Мужчины не захотели снимать маски и показывать лица, а затем попытались уехать на снегоходах. Об этом сообщает 1obl.ru.

Так как скрыться браконьерам не удалось, они напали на егеря. Потерпевший получил травмы и находится в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота» в отношении ряда неустановленных лиц.

В феврале сообщалось о нападении браконьеров на инспекторов заказника в Славянском районе Краснодарского края. Подозреваемые занимались рыбалкой в поселке Голубая Нива.

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