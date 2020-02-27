Более 2,5 т осетров изъяли у браконьера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота биологических ресурсов. Браконьер выловил около 2,5 т осетров.

Незаконные действия были пресечены пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. По данным ведомства, в Николаевском районе местный житель добывал осетровые виды рыб. Мужчина успел выловить 73 особи особо ценных видов, которые занесены в Красную книгу РФ. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

По предварительным данным, ущерб оценивается в 18 млн рублей. У подозреваемого изъяли сеть, с помощью которой он ловил рыбу.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край стал первым по России по раскрываемости преступлений в сфере добычи водных биологических ресурсов в 2019 году.