Хабаровский край вышел на первое место в России по борьбе с браконьерами

Хабаровский край стал первым в России по раскрываемости преступлений в сфере добычи водных биологических ресурсов. Итоги работы за 2019 год подвели в УМВД России по Хабаровскому краю на расширенной коллегии, которая состоялась 28 января.

Как заявил начальник краевого УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Ильичёв, край стал первым по раскрываемости по результатам операции «Путина-2019». Она прошла в три этапа, было возбуждено 217 уголовных дел, изъято свыше 20 т биоресурсов. Длины изъятых браконьерских орудий, по словам Ильичёва, хватило бы для того, «чтобы пересечь весь Хабаровск по ширине». Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По официальным данным МВД, в прошлом году в Хабаровском крае снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, лицами в алкогольном или наркотическом опьянении. Также снизилось количество разбоев, вымогательств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Глава краевого УМВД отмечает, что в деятельности управления существуют недостатки, и в причинах просчетов необходимо разобраться. В приоритете на 2020 год стоит укрепление служебной дисциплины, пресечение коррупции в реализации нацпроектов, противоправных деяний в сфере лесопромышленного комплекса, ЖКХ, а также преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий.