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Пограничники изъяли в Приморье около 2 т краба

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В Находке и недалеко от поселка Терней приморские пограничники изъяли почти 2 т краба. В одном случае нарушители организовали настоящий цех по переработке краба, а в другом — браконьера задержали прямо на дороге.

Как рассказали Vostokmedia в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю, в нелегальном цехе был установлен чан для варки, дизель-генератор, промысловые корзины, весы, картонные коробки и 20 мешков, в котором были 900 особей краба весом почти 1,7 т.

Что касается задержания нелегального груза на трассе, то это произошло на дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Пограничники и полицейские остановили автомобиль, при осмотре салона были найдены коробки с конечностями краба камчатского, крабом волосатым и мясом краба. Владелец груза не смог подтвердить, что добыл деликатес законным путем. В итоге изъято более 200 кг краба.

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