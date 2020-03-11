Двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту в Псковской области

В Псковской области суд вынес приговор двум жителям Пскова за незаконную охоту в Порховском районе. Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе областной прокуратуры, было установлено, что в ночь на 19 марта 2019 года около деревни Славковичи мужчины подстрелили двух косуль. При этом разрешения на добычу животных у них не было.

Причиненный охотничьим ресурсам ущерб оценили в 320 тыс. рублей.

Суд признал мужчин виновными в незаконной охоте. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года. Также они лишены права заниматься охотой в течение двух лет и должны выплатить государству причиненный ущерб.

9 марта сообщалось, что в России собираются отменить рыбоохранные зоны. Документ разработан, чтобы исключить дублирующие требования, предусмотренные законодательством страны. В Минсельхозе считают, что для защиты флоры и фауны водоемов достаточно водоохранных зон.